Les fêtes de fin d’année catastrophiques pour nos traiteurs: «Certains clients se contentent de l’entrée, même parfois uniquement du foie gras...»

L’année 2022 a été rude envers les portefeuilles et les traiteurs le ressentent. « Ça ne se passe pas très bien, » explique d’emblée Patrick De Craecker, cogérant du restaurant-traiteur L’Evanescence du Temps à Écaussinnes. L’année passée avait déjà été difficile pour la profession : début décembre, le codéco n’avait pas encore tranché sur les mesures covid en vigueur pour les fêtes et personne ne savait sur quel pied danser. Ses commandes étaient à zéro et son chiffre d’affaires pour les fêtes patronales avait chuté de 80%. « Nous avons bien grandi depuis, puisqu’on a repris la gestion de deux salles événementielles. De façon générale, on ne peut pas se plaindre. Par contre, pour les fêtes patronales, nous n’avons pas eu plus de commandes qu’en 2021. »

Manu et Patrick, les deux gérants de l’Evanescence du Temps. - D.R.

Juste l’entrée…

Pour Noël et Nouvel An, il s’attend à un résultat pire encore.