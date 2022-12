Le domaine du château blanc de Jurbise est à vendre pour… 975.000€: visite guidée du restaurant et des chambres d’hôtes (photos et vidéo)

Situé à la rue des Masnuy à Jurbise, le domaine du château blanc est un vaste espace composé d’une grande maison de campagne avec 7 chambres, d’une grange qui peut servir d’espace de cérémonie et d’un grand terrain de plus de deux hectares. Le corps de logis date du début du XIXe siècle et la grange de 1728.

« Il s’agit d’un lieu chargé d’histoires, d’une vaste maison familiale de campagne, d’une maison d’hôte, d’un espace de cérémonies ou d’un écrin pour accueillir un nouveau projet porté par un propriétaire passionné. On y découvre des étangs, des prairies et des pelouses. Le site est actuellement exploité en version restaurant et chambres d’hôtes à thème », précise l’agence chargée de la vente, Maryvonne Dumonceau Immobilière. Le prix affiché pour ce bien est actuellement de 975.000 €.

Lire aussi Raffaele, alias le marquis de Beaulieu, tourne la page du Salon des Lumières 20 ans après l’avoir créé: le château blanc de Jurbise mis en vente

De nouveaux projets

De son côté, l’actuel propriétaire, Raffaele Abiuso, quitte le milieu de l’Horeca en vendant le château où il y avait aménagé son Salon des Lumières. « C’est sans regret qu’une page se tourne au château, je vais davantage cultiver mon château intérieur. Je quitte le domaine de l’Horeca. C’est très libérateur pour moi car la vie m’a fait comprendre que je suis davantage fait pour créer des univers. Être patron de restaurant ne me correspond plus du tout », détaillait Raffaele Abiuso il y a un mois. L’établissement est encore ouvert actuellement.

« En 2017, je me suis donné deux missions au château blanc : lui redonner une impulsion historique avec mes collections de meubles et l’ouvrir au public. Le château est mis en vente mais mon plus beau cadeau, ce serait qu’il reste ouvert au public. J’y ai mis ma patte, ce serait merveilleux. »