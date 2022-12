Stellantis (Citroën, Fiat, Alpha Roméo) rappelle 1,23 million de pick-ups: «La procédure concerne des modèles assemblés entre 2019 et 2022»

C’est un retour effectué par un client qui a mis la puce à l’oreille du constructeur. Stellantis a mené des examens plus approfondis et a découvert que les verrous de hayon sur certains pick-ups n’étaient pas correctement alignés et que la fermeture complète ne pouvait donc être garantie. Il y a donc un risque de voir la cargaison se répandre sur la chaussée en cas d’ouverture soudaine.

Le constructeur automobile a indiqué que les clients seraient avertis personnellement, au plus tôt le mois prochain lorsque le service de réparation, gratuit, pourra être effectué.