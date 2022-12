Chantier du métro 3: des craintes sur la stabilité du Palais du Midi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le député bruxellois Geoffroy Coomans de Brachène (MR) est inquiet pour la stabilité du Palais du Midi suite au chantier en cours du métro 3 dans le quartier Stalingrad-Lemonnier. « En plus du retard pouvant s’avérer fatal pour nombre de ces commerçants qui déclarent déjà de 60 à 85 % de clientèle en moins, c’est aujourd’hui une autre crainte qui s’ajoute à ce dossier déjà bien compliqué. En effet, plusieurs commerçants et riverains expliquent avoir eu vent d’un problème de stabilité relatif au Palais du Midi, sous lequel une partie des travaux a lieu, et qui est un édifice classé appartenant à la Ville de Bruxelles », avance le député bruxellois en commission mobilité qui craint un drame d’un point de vue patrimonial.

Geoffroy Coomans de Brachène. - E. G.

« La dalle de toiture est en cours d’installation au boulevard Jamar. Les travaux dans l’avenue de Stalingrad et à la station Albert vont également bon train. Créer un métro reste toutefois un projet d’envergure, qui amène des défis au fur et à mesure du chantier, la structure du sous-sol bruxellois réservant son lot de surprises. Ce fut déjà le cas fin des années 70’ lors de la construction de la première ligne de métro à Bruxelles », avance la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen)