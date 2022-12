Dominique, 48 ans, tué en plein cœur de Virton: tous les détails de sa dernière soirée et ce que l’on sait de Steve, le meurtrier présumé (vidéo et photos)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pompiers, police scientifique, scellées sur le bâtiment… Lorsque nous débarquons au numéro 8 de la Petite Rue Basse à Virton, le doute n’est plus possible : nous sommes sur la scène d’un meurtre. Des voisins sortent de chez eux. Dans leurs regards incrédules et interrogatifs, on les sent spectateurs d’une série policière. Ici, malheureusement, la fiction a laissé place à la réalité. Quelqu’un a délibérément ôté la vie en plein cœur de la capitale de la Gaume. Que s’est-il passé se demande le voisinage qui n’hésite pas à aller à notre rencontre. Voici nos informations exclusives.