Derniers jours pour profiter de la neige dans les Hautes Fagnes!

Ces derniers jours, il fait très froid en Belgique et dans notre région. La nuit de lundi à mardi est actuellement la plus froide de l’année 2022. On a par exemple enregistré -15 degrés dans la vallée de Grünen Kloster, à Bütgenbach. Michael Bleret. - M.B.

Nous en étions à -13 degrés dans le village de Recht. Même chose à Braulauf à Burg-Reuland. On a aussi enregistré près de -10 degrés à Membach, -8,6 degrés à Logbiermé (Trois-Ponts) ou encore -8,4 degrés à Botrange, au sommet de la Belgique.

Lire aussi Météo: Luc Trullemans l’annonce ce mardi matin, cette nuit fut «la plus froide de l’année» avec jusqu’à -15°C en Ardenne! (photo) « On vient effectivement d’avoir la nuit la plus froide de cette année en région verviétoise et plus généralement en Belgique », confirme Michael Bleret, météorologue verviétois. « La dernière nuit la plus froide datait du 11 janvier dernier avec -14,5 degrés du côté de Bullange. Les températures les plus fraîches ont été enregistrées dans des vallées non habitées et c’est tout à fait naturel. Cela s’explique par le fait d’avoir une masse d’air polaire, un peu de vent et un ciel dégagé. C’est clair que nous ne sommes plus habitués à avoir des coups de froid du genre depuis un certain temps. On avait par exemple observé -16,2 degrés à Wisembach le 15 janvier 2021. Ce ne sont pourtant pas des valeurs exceptionnelles lors d’un hiver normal. On peut par exemple, en milieu d’hiver très froid, avoir des valeurs qui atteignent jusqu’à -25 ou -30 degrés dans ces endroits. »

Froid et soleil avant le redoux Les températures les plus froides enregistrées dans la nuit de lundi à mardi. - D.R.