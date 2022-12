«This is going to hurt»: vous l’avez compris, ça va faire mal avec cette série médicale disponible sur Auvio

Basée sur le best-seller du même nom, cette petite pépite de série anglaise à la fois très réaliste, drôle et émouvante raconte les débuts chaotiques du médecin – et auteur du livre – Adam Kay, incarné par Ben Whishaw (Q dans « Mourir peut attendre »).

Lire aussi «Cette série montre une relation toxique!»: Grace Van Patten et Jackson White ne veulent pas que leurs personnages dans «Tell Me Lies» soient des exemples!

Le résultat est authentique, dramatique et d’une humanité folle. On remercierait presque Adam Kay d’avoir vécu ce qu’il a vécu il y a quinze ans et d’en avoir fait un bouquin qui fait de ce feuilleton notre gros coup de cœur de 2022. Une fiction aux antipodes de « Grey’s Anatomy » et autres « hollywooderies », pleine de vie et donc, excellente pour la santé.