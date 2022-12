Des étudiantes de la VUB et de l’UCL remportent le Prix Belgodyssée

Fien Engelen, qui poursuit un master en journalisme à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), a axé son reportage sur la solidarité alimentaire: elle s’est ainsi rendue dans le restaurant participatif KOM à la Maison à Bruxelles et a fait le lien avec la demande croissante des banques alimentaires. Le reportage de la lauréate francophone Léa Defour (Université catholique de Louvain) portait lui sur le «biomimétisme». Ce dernier consiste à s’inspirer des propriétés essentielles d’un ou plusieurs systèmes biologiques, pour mettre au point des procédés et des organisations permettant un développement durable des sociétés.

Pour cette 18e édition de l’événement, sept duos, composés d’un talent francophone et d’un talent néerlandophone, se sont démenés durant deux semaines pour réaliser des reportages et articles autour du thème «l’énergie du futur».

Quant à Margot Devloo (Erasmushogeschool Brussel) et Pauline Bienfait (UCLouvain), elles ont été récompensées pour leur excellente collaboration lors du concours.

Belgodyssee est une initiative du Fonds Prince Philippe, gérée par la Fondation Roi Baudouin, en collaboration avec le service d’information de la VRT, La Première et VivaCité côté RTBF, et les journaux L’Avenir et Metro, le tout avec le soutien de la Chancellerie du Premier ministre.