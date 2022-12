André Frédéric pressenti pour devenir Président du Parlement wallon

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cette fois, ça y est, Jean-Claude Marcourt va quitter son poste de président du Parlement wallon. Le socialiste sort abîmé de toutes ces histoires relatives au greffier du Parlement wallon et du voyage somptuaire à Dubaï. Forcément, ce départ implique une nouvelle arrivée. Si, pour l’instant, on ignore encore qui endossera cette fonction, on se dit que le Theutois André Frédéric aurait toutes ses chances.