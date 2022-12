Lily-Rose, une petite fille de 3 ans, «jetée» hors de la piscine d’Ans parce qu’elle portait une combinaison contre l’eau trop froide: «D’accord qu’on fasse des économies mais qu’on soit plus souple!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Avec la hausse des coûts de l’énergie, la température de l’eau de plusieurs piscines de la région a été diminuée. Ce qui ne va pas sans poser quelques problèmes d’inconfort, surtout pour les plus jeunes nageurs.

Car quand on n’a qu’une poignée d’années et qu’on suit un cours collectif d’apprentissage de la nage, il y a beaucoup de temps passé hors du bassin, à attendre son tour. Rentrer dans une eau plus froide peut alors vraiment être compliqué.

C’est ce que vit Lily-Rose, 3 ans.