Chasse aux gnomes, Thudi’Nowel, etc.: venez découvrir la Thudinie sous un autre angle pendant les fêtes de fin d’année

Chasse au trésor, photographe, visites, etc. Pour les fêtes de fin d’année, l’office du tourisme de Thuin gâte ses visiteurs. « Notre première nouveauté spéciale fêtes de fin d’année est un concours Spécial Gnomes. En venant compter combien de gnomes sont présents à l’accueil et découvrir notre beau sapin, les participants pourront visiter le Beffroi à 2 €. Le premier prix est un panier terroir d’une valeur de plus de 100 € », lance l’office du tourisme. Dans le cadre des festivités de « Noël en Sambre », l’accueil de l’office et le Beffroi seront ouverts le samedi 17 décembre de 10h à 17h.

Enfin, la deuxième, et plus importante nouveauté de cette période festive, est une mise à jour du jeu « Thudi Game ». « Venez découvrir « Thudi’Nowel », une version unique du « Thudi’Game ». Découvrez Thuin à travers le monde de Noël. « Avec les enfants, passez un moment ludique et insolite dans les ruelles de notre ville haute et ville basse. »

En mode cap ou pas cap, défis et énigmes vous attendent. Le but du jeu est d’obtenir un max de points et de gagner sa « boule à neige de Noël » avec sa photo dedans.