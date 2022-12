Une trentaine d’acteurs touristiques de Huy-Waremme labellisés «Bienvenue Vélo» reçoivent des kits de secours et de réparation

Le kit, d’une valeur d’environ 210 euros, est composé d’une trousse de secours, d’un set de réparation et d’une pompe à vélo à pied. Dans la trousse de secours, on peut notamment retrouver une pince à épiler, un paquet de lingettes nettoyantes, un assortiment de pansements ou encore du bandage extensible. Dans le set de réparation, s’y trouvent un câble de frein, un câble de dérailleur, ou encore une paire de patins de frein. « Au total, il y a une vingtaine de produits et d’accessoires dans ces deux boîtes », explique Jérôme Aussems, directeur de la Fédération du Tourisme de la province de Liège.

Des kits complets

Ce mardi midi, une quinzaine de prestataires (sur les 30 labellisés) du territoire Terre-de-Meuse (qui couvre 27 communes de notre arrondissement) étaient présents au château de Jehay afin de venir chercher ce kit.

Des gestionnaires qui peuvent être variés puisqu’il peut s’agir d’hébergements touristiques, de tourisme social, des établissements du secteur Horeca, des musées et attractions, des organismes touristiques, des producteurs et artisans ainsi que des brasseries et distilleries.

Un label intéressant

« C’est intéressant de viser un public attiré par le mode doux », témoigne Catherine Allard, responsable du château de Jehay, labellisé il y a un an. « On avait dû remplir un dossier en démontrant ce que l’on faisait pour l’usage du vélo : « parking, possibilité de nettoyer son vélo ou encore un abri pour les ranger le temps de la visite du château. »

Odile et Émilie Simal, du gîte du Pis Vert à Ciplet, labellisé depuis un an également, étaient également présentes. « Lorsqu’on a rempli notre dossier, on avait dû, déjà, acheter une trousse de secours et de réparation. Le vélo, c’est notre mode de transport dominant. Oui, ce label et ce kit sont un plus pour être plus visible », disent-elles.