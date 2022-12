La commune de Molenbeek propose un lieu d’hébergement provisoire aux réfugiés dormant sous tente

Une dizaine de personnes ont accepté la proposition et ont embarqué dans le bus que la commune avait dépêché. Le groupe majoritaire des autres a refusé la proposition, craignant, selon la bourgmestre, que leur dossier recule à l’Office des Étrangers, et estimant, à l’inverse, qu’ils ont plus de chances de voir leur dossier enfin examiné, en restant sur place.