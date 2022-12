Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le cœur d’Ismaël Kandouss s’apprête à tanguer ce mercredi soir. D’un côté vers la France, le pays où il est né -à Lille plus précisément –, a grandi et a débuté sa carrière (à Dunkerke). Et d’un autre vers le Maroc, le pays de ses origines. Une partie de la famille du joueur de l’Union Saint-Gilloise habitant à Taza, une petite ville non loin de Fès.

de videos

Ismaël Kandouss, cette rencontre entre vos deux patries s’annonce pour le moins spéciale…

Ce sera en tout cas historique ! On peut dire que Maroc est une véritable surprise. Personne n’y croyait, pas même au pays.

Pensez-vous que le Maroc est désormais capable d’aller jusqu’au bout et de remporter la Coupe du monde ?

Bien sûr ! Il lui reste deux finales à disputer, tout est possible.

Mais pour cela, il faudra avant tout battre la France…