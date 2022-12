«Skin: histoire de la nudité à Hollywood»: la question du nu, une question qui déchire Hollywood Des premières images naïves au code Hays et à #MeToo, en passant par les seventies libertaires, Hollywood s’est souvent déchiré sur la question du nu. DreamWorks

Par Jean-Jacques Lecocq

Depuis 2017 et le séisme de l’affaire Weinstein, à l’origine du mouvement #MeToo, les comédiennes hollywoodiennes ont radicalement changé leur vision du nu à l’écran. Durant des années, c’était pour ainsi dire un passage obligé, presque une formalité indispensable pour les producteurs. Aujourd’hui, toutes les cartes sont rebattues. De Kate Winslet à Keira Knightley, en passant par Julia Roberts ou Blake Lively, beaucoup font savoir qu’elles n’accepteront plus d’enlever leurs dessous au gré des caprices du réalisateur… Surtout qu’aujourd’hui, ce geste est devenu d’autant moins anodin qu’avec le développement des réseaux sociaux, ces images détachées de leur contexte leur échappent complètement. Kate Winslet, qui n’avait jamais eu de souci à jouer de son corps, témoigne ressentir encore de la honte pour la scène de « Titanic » où elle est dessinée dans le plus simple appareil par Leonardo DiCaprio : « Elle me hante encore. Je n’imaginais pas que je la verrais encore partout des années après. » Beaucoup aussi dénoncent les abus dont elles ont été victimes sous couvert de « liberté artistique ».

Dans le même temps, cette dénonciation du sexisme au cinéma n’empêche pas une actrice du calibre d’Emma Thompson de revendiquer le droit de prouver qu’on peut encore montrer son corps dans son entière nudité même après 60 ans – nous vous en parlions récemment avec la sortie de « Mes rendez-vous avec Leo ». Bref, ça tire de tous les côtés !

Si l’on regarde de plus près, on s’aperçoit cependant que la nudité au cinéma a toujours divisé et été sujette à débat ! Le documentaire de Danny Wolf proposé ce soir retrace ainsi l’histoire de la tenue d’Eve depuis les premiers films muets jusqu’à nos jours et examine les changements moraux qui ont bouleversé l’art et le cinéma, ainsi que leurs liens avec la politique de l’époque. On l’a oublié, mais la nudité fut beaucoup plus tolérée dans les débuts du cinéma. Le premier film américain à montrer une femme nue, « Sublime beauté », date de 1915. Et très tôt avaient fleuri les « nudies », des petits films montrant de peu farouches naïades… Si les audaces de l’époque feraient sourire aujourd’hui, elles furent cependant avec le temps jugées à ce point scandaleuses qu’elles entraînèrent la création du terrible code Hays, appliqué dès 1934.

A partir de ce moment-là, toute nudité est interdite dans les films hollywoodiens, mais aussi la violence, l’homosexualité, la toxicomanie, la prostitution ou les baisers de plus de trente secondes. Et si dans les films jusqu’en 1966, date de l’abrogation du code Hays, on voit tant de chambres de couples composées de lits jumeaux, c’est qu’il était interdit de montrer un homme et une femme dans le même lit, sous peine d’amende…

Le Nouvel Hollywood, qui naît en pleine contestation de la guerre du Viêt-nam, va balayer ces interdits. C’est l’époque aussi où l’industrie du porno va se développer et chambouler le rapport à la nudité à l’écran. S’appuyant sur de nombreux témoignages (Peter Bogdanovich, Shannon Elizabeth, Pam Grier, Malcolm McDowell, Sean Young…) et extraits de films, le documentaire plonge par ordre chronologique dans les dessous des scènes les plus mythiques ou les plus osées du cinéma américain, aussi dans sa confrontation avec un cinéma européen réputé plus libertaire.

« Skin : histoire de la nudité à Hollywood », 19 décembre, 20h35, la Trois.