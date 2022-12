«Les résultats de Colruyt sont sous pression de manière significative»: l’inflation maintient les revenus de Colruyt, mais le résultat net recule

Dans son rapport semestriel publié mardi soir, Colruyt pointe également la forte augmentation des coûts opérationnels, poussés par les coûts de l’énergie et du transport ainsi que par des avantages du personnel « qui sont grandement influencés par le système d’indexation automatique des salaires en Belgique ». L’effet principal des indexations salariales est d’ailleurs attendu au second semestre (du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023).

Le résultat d’exploitation et le bénéfice ont donc fondu. L’Ebit ne s’élève plus qu’à 123 millions d’euros, soit 2,3 % du chiffre d’affaires (contre 4,2 % au 1er semestre 2021-2022) et le bénéfice est tombé sous les 90 millions d’euros contre 162 millions il y a un an.