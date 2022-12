La caserne des pompiers de La Louvière vendue pour 17 millions d’euros: «Nous signons l’acte dans les prochains jours…»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Jusqu’il y a peu, la zone de secours Hainaut-Centre louait l’ensemble de ses casernes aux communes du Centre, de Mons et du Borinage pour un budget de 2 millions d’euros par an. Mais après avoir procédé à l’estimation de leur coût, leur rachat s’est avéré plus intéressant.

Dans un futur proche, c’est la caserne de La Louvière située à deux pas de la gare du Sud qui deviendra la propriété des services de secours.