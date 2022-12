Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Inauguration en grande pompe, le 23 novembre, à Hanoï. C’est que l’installation d’un orgue y était une première au Vietnam, même si l’instrument, lui, n’était pas tout récent. En fait, il avait été conçu en 1993 à la manufacture d’orgues Schumacher. Celle-ci avait été fondée à Eupen, avant de se relocaliser à Baelen, en 1991.

Elle y restera jusqu’en 2011, avant de revenir à la case départ, sur le territoire d’Eupen. C’est donc à Baelen que l’instrument était sorti des cartons et avait été façonné. Il était alors destiné au Sun City Hall à Itami (près d’Osaka, au Japon) dans un bâtiment profane. La ville d’Itami était ville partenaire de la ville de Hasselt et dans le cadre d’un échange culturel, on avait construit un remarquable jardin japonais dans le chef-lieu du Limbourg belge, tandis qu’Itami se dotait d’un orgue, d’un carillon et de vitraux.