Argentine - Croatie: l’Albiceleste passe tout près du 3-0, Livakovic à la parade devant Messi (direct, 2-0)

Deux Ballons d’Or en mission, deux sélections portées par un fol espoir, une ambiance exceptionnelle attendue au stade de Lusail: la demi-finale entre l’Argentine de Lionel Messi et la Croatie de Luka Modric mardi a tout pour être l’un des sommets de la Coupe du monde 2022

Dans le coin gauche, Messi et l’Albiceleste. Deux Coupes du monde au compteur (1978, 1986) mais aucune pour l’attaquant du PSG qui, à sa cinquième tentative, espère faire mieux que la finale de 2014 et rejoindre Diego Maradona au panthéon du football argentin et mondial.

En face, Modric, Ballon d’Or 2018, et l’équipe au maillot à damiers. Un milieu de terrain de rêve, le meilleur de la compétition, et la possibilité d’atteindre une deuxième finale de Coupe du monde d’affilée, invraisemblable exploit pour un pays de moins de quatre millions d’habitants.

La compo de l’Argentine : Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez

La compo de la Croatie : Livakovic, Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa, Brozovic, Modric, Kovacic, Pasalic, Kramaric, Perisic