Coupe du monde: l’Argentine de Lionel Messi passe en finale en sortant facilement la Croatie (3-0, vidéos)

L’Argentine s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde au Qatar aux dépens de la Croatie ce mardi, s’imposant 3-0. Lionel Messi a ouvert le score sur penalty, tandis que Julian Alvarez a inscrit un doublé. Dimanche pour la 5e finale de son histoire, après deux sacres (1978, 1986) et deux défaites (1990, 2014), l’Argentine défiera la France ou le Maroc, qui s’affronteront mercredi (20h) à Al-Khor. La Croatie jouera quant à elle pour le bronze samedi face au perdant de ce duel.

Dans une ambiance en leur faveur, les Argentins ont tenté de gérer le début de rencontre mais une maladresse de Paredes (6e) et un dégagement raté de Damian Martinez (7e) ont permis aux Croates de faire circuler le ballon en restant compacts derrière.

S’ils ont eu de longues phases de possession, les Vatreni ne sont pas parvenus à endormir leurs adversaires. Dominik Livakovic a repoussé difficilement une frappe à distance d’Enzo Fernandez (25e) et surtout, a commis un penalty sur Alvarez, transformé avec brio par Messi (34e, 1-0).

Ensuite, sur une nouvelle relance meurtrière de la Seleccion, Alvarez s’est envolé vers la surface croate où il a bénéficié de deux rebonds pour donner un avantage crucial aux siens (39e, 2-0). Avec 62 % de possession de balle et aucun tir cadré en première mi-temps, la Croatie a peiné à se montrer dangereuse et pour y remédier, Dalic a fait un triple changement en peu de temps.

Malgré cette modification tactique, la Croatie n’est pas devenue plus incisive et elle s’est exposée aux contres argentins. Après avoir saoulé Josko Gvardiol de feintes et de dribbles, Messi a mis le ballon en retrait dans le rectangle pour Alvarez, qui a marqué son quatrième goal dans ce tournoi (69e, 3-0). Malgré le premier tir cadré croate sur un coup franc d’Ivan Perisic, les jeux étaient faits (73e).