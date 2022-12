La colère d’Emma sur le marché de Noël: «C’est particulièrement excessif!»

Alors que les fêtes de Noël approchent à grand pas, Emma et son fils de 14 ans avaient décidé de se rendre au marché de Noël de Manchester afin de profiter des stands présents. Et en passant devant celui de bonbons « Kingdom of Sweets », il était tout à fait logique que le fils de la jeune Anglaise s’arrête pour prendre un sachet.

Annonçant un prix de 2,99 £ pour 100 grammes, Emma décide de laisser sa progéniture remplir un sachet tout en veillant à ce qu’il ne le remplisse pas trop. Pensant devoir payer un prix « raisonnable », qu’elle estimait aux alentours de 5 £, sa surprise fut énorme quand elle découvrit le prix affiché à la caisse : 12,56 £, soit 13 euros.