Un mois de décembre féérique à Soignies: l’esprit de Noël débarque dès ce 16 décembre au pied de la Collégiale

Au programme, on retrouve la parade de Noël regroupant près de 300 figurants, la Corrida, des balades en calèche, des animations pour enfants, des balades aux flambeaux, des concerts de carillon, des activités culturelles mais aussi, un des plus grands marchés de Noël de la région réunissant des artisans, des commerçants et le secteur associatif local.

Ces 16, 17 et 18 décembre, la Ville de Soignies et ses nombreux partenaires vous proposent une foule d'animations qui illumineront vos fêtes de fin d'année.

Durant tout le mois

« Nous avions à cœur de retrouver nos traditionnelles Féeries ! » se réjouit la Bourgmestre, Fabienne Winckel. « Pour marquer ces retrouvailles magiques, donner un coup de pouce à nos associations, nos commerces locaux ou encore tout simplement égayer le quotidien de chacun, nous avons souhaité pour la première fois étendre l’esprit de Noël à tous les week-ends de décembre ! »

Destination shopping

Dans un centre historique illuminé et décoré, au rythme des musiques de Noël, les boutiques sonégiennes ouvrent leurs portes et proposent de nombreux articles orignaux et tendance à glisser sous le sapin.

Une ville qui se prête bien à l’ambiance de Noël. - D.R.

Vous ne pouvez pas passer à Soignies à l'occasion des Féeries? Qu'à cela ne tienne! La Ville de Soignies et son Agence de Développement Local ont concocté un programme d’animations pour tous les week-ends de décembre. Après vos emplettes, faites un tour dans le petit-train de Noël ou encore profitez de séances photos avec Père et Mère Noël ainsi que Mickey et Minnie. C'est gratuit!

Enfin, pour apporter un peu de magie supplémentaire, l'ADL et les commerçants sonégiens vous proposent de participer au grand concours de la "vitrine de Noël ». Devinez la valeur totale des articles exposés et remportez jusqu’à 300€ de bons cadeaux à valoir chez les commerçants locaux !