Incompréhension et deux suspensions pour ce dernier jour de la semaine au procès des attentats de Bruxelles, l’avocate d’Abdeslam esquisse sa défense: «Il ne faut pas confondre Paris et Bruxelles»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Il ne se passe pas un jour au procès du 22 mars sans qu’un incident ne survienne depuis l’ouverture de cette session de la cour d’assises de Bruxelles spécifique établie au Justitia à Haren, la semaine dernière. À peine commencée, l’audience de mardi a été suspendue. Et pour cause : Salah Abdeslam et Bilal El Makhouki, deux accusés ont refusé d’être extrait de la prison d’Haren. Les sept autres accusés ont une nouvelle fois demandé à retourner au cellulaire pour contester leurs conditions de transfert. L’histoire se répète encore. Abdeslam dit être encore souffrant tandis qu’El Makhouki a refusé d’entrer dans la salle de fouille et dès lors d’accéder au Justitia.