Voici deux grands chantiers qui vont vous embêter sur les routes de Huy-Waremme cet hiver!

Pendant cette phase comme pendant toutes les autres, deux voies resteront disponibles par sens, avec une vitesse maximale limitée à 50 km/h jusqu’au 19 juillet 2023.

Il avait été prévu de ne pas entamer cette phase avant cette date afin de faire coïncider au mieux les activités à mener aux conditions météorologiques adéquates et éviter ainsi d’impacter inutilement les usagers en maintenant une signalisation sans activité sur le chantier.

Ce chantier qui a débuté le 2 août 2021 vise à réhabiliter le viaduc de Huccorgne, qui supporte l’autoroute E42/A15 à hauteur de Wanze.

Cette réhabilitation, d’un budget de 23 millions d’euros HTVA, apportera une véritable cure de jouvence au viaduc : les travées d’approche seront toutes deux démolies et reconstruites, à l’exception des piles qui seront conservées et réparées et la partie centrale sera réhabilitée. Le chantier prévoit également la pose d’une nouvelle étanchéité, de nouveaux revêtements, le placement d’écrans antibruits…

En raison des travaux, une déviation est mise en place via la N652/route de l’État, la route de Lavoir et la rue Biénonsart.

Rond-point Charte des Libertés à Huy

Le rond-point Charte des Libertés à Huy. - GSV

Depuis le lundi 3 octobre dernier, une phase préparatoire au chantier de réaménagement du giratoire dit « Charte des Libertés », situé au carrefour formé par la N90, la N64/pont Roi Baudouin, la N641/avenue des Ardennes et la rue du Pont, est en cours. Ces travaux permettront de déplacer et renouveler les impétrants.

Jusqu’à la fin du second trimestre 2023, à hauteur du giratoire reliant la N90 avec la N64/pont Roi Baudouin, la N641/avenue des Ardennes et la rue du Pont, la circulation est maintenue sur une voie dans chaque sens avec des rétrécissements localisés de voirie. Le by-pass en provenance de Huy permettant de connecter la N641/avenue des Ardennes vers la N90 en direction de Tihange sera quant à lui fermé à la circulation.

Le by-pass en provenance de Ben-Ahin connectant la N90 à la rue du Pont est également fermé pendant une période qui reste à préciser. Par ailleurs, depuis le lundi 12 décembre, la N90 est fermée dans les deux sens de circulation entre le giratoire Charte des Libertés et le carrefour N90-rue Apleit.

Cette fermeture est effective jusqu’au 23 décembre. Une déviation est mise en place via la N64/pont Roi Baudouin, Quai de Compiègne et le pont de l’Europe. Afin de limiter l’impact sur la circulation, certaines opérations seront réalisées la nuit.

La phase préparatoire devrait se terminer à la fin du second trimestre 2023, sous réserve des conditions météorologiques. Le chantier débutera dans la foulée et devrait s’achever fin de l’année 2023.