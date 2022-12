Des policiers de Bruxelles-Nord se mettent en arrêt maladie en réaction à l’agression de l’un d’entre eux, les bourgmestres appellent à l’aide

Les bourgmestres de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode en ont appelé au fédéral et à la Région pour renforcer la sécurité et la prévention dans le Quartier Nord de la capitale, après l’annonce de la mise en arrêt de travail pour maladie d’une trentaine d’agents, à la suite d’une nouvelle agression au couteau visant l’un d’entre eux. Près de 30 agents de la police de Bruxelles-Nord se sont mis en arrêt maladie mardi matin après un incident avec un mineur, ont rapporté les quotidiens flamands Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. Le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) a confirmé cette information via Twitter. Certaines sources au sein de la police font état de plus de 30 absents.

Selon la presse, l’absence des policiers au commissariat du Quartier Nord à Schaerbeek fait suite à un incident au cours duquel un mineur a pointé un couteau vers un inspecteur, sans le blesser. C’est également dans ce quartier qu’avait été agressé le policier Thomas Montjoie, décédé il y a quelques semaines.

« Tous les secteurs qui pouvaient être investis au niveau de la police locale ou de l’administration l’ont été et nous sommes arrivés au bout de ce que nous pouvions mettre en place. Je pense qu’il faut maintenant réunir les partenaires fédéraux et régionaux qui ont un rôle à jouer dans le quartier au niveau des politiques de prévention et de sécurité pour pouvoir résoudre les problématiques de manière structurelle », a commenté mardi la bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek, Cécile Jodogne, présidente du Collège de police.

Également cité dans un communiqué commun, le bourgmestre de Saint-Josse, Emir Kir, a quant à lui affirmé que la sécurité du Quartier Nord devait être la « priorité absolue de tous. Que devons-nous subir de plus pour qu’une prise de conscience généralisée opère et que des moyens conséquents soient enfin dégagés ? », a-t-il demandé. Selon le cabinet de la bourgmestre de Schaerbeek, ce « mouvement d’humeur » intervient à un moment critique, qui voit les policiers postés dans le Quartier Nord, confrontés à une réalité de terrain très complexe, avec un plus grand nombre de faits de violence que dans les autres secteurs de la zone, notamment contre les policiers. Les attaques, agressions ou injures font partie de leur quotidien, et le décès dramatique de l’inspecteur Thomas Monjoie en novembre est encore dans toutes les mémoires. « Cette situation est compréhensible car le malaise et l’épuisement des policiers du commissariat 5 sont réels. Les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-Ten-Noode ont déjà mis en œuvre des mesures de police administrative afin de diminuer les activités de nuit dans le quartier, et soutenir le travail des policiers », ajoute le communiqué. Toujours selon le cabinet de Cécile Jodogne, cette action intervient alors qu’une réunion a eu lieu mardi matin avec le cabinet du ministre-président bruxellois Rudi Vervoort, l’administration régionale, le parquet, le Dirco bruxellois et Safe Brussels (anciennement Bruxelles Prévention et Sécurité) pour trouver des solutions concertées à la question de la sécurité dans ce quartier aux multiples problématiques.