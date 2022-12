Policiers de Bruxelles-Nord en arrêt: les bourgmestres de Schaerbeek et Saint-Josse lancent un appel au fédéral et au régional

Près de 30 agents de la police de Bruxelles-Nord se sont mis en arrêt maladie mardi matin après un incident avec un mineur, ont rapporté les quotidiens flamands Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws. Le Syndicat national du personnel de police et de sécurité (SNPS) a confirmé cette information via Twitter. Certaines sources au sein de la police font état de plus de 30 absents.

Selon la presse, l’absence des policiers au commissariat du quartier Nord à Schaerbeek fait suite à un incident au cours duquel un mineur a pointé un couteau vers un inspecteur, sans le blesser. C’est également dans ce quartier qu’avait été agressé le policier Thomas Montjoie, décédé il y a quelques semaines.