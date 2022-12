Le Standard face à Valenciennes pour un dernier test avant la reprise

À six jours de la reprise, programmée le mardi 20 décembre à l’Antwerp dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique, le Standard s’offrira ce mercredi (coup d’envoi à 14 heures) une dernière répétition générale à la faveur d’un match amical face à Valenciennes, 6e de Ligue 2 française. Avec le stade de Sclessin comme décor, mais à huis clos. Avec aussi, déjà, une question importante : Ronny Deila, qui a dispensé la séance d’entraînement de lundi en bord de Meuse, les terrains de l’Académie étant gelés, donnera-t-il du temps de jeu à Philip Zinckernagel et Nicolas Raskin, sachant que ces deux joueurs seront suspendus à Deurne ? En plus peut-être de Denis Dragus, à qui le Comité disciplinaire de l’Union belge avait infligé une suspension d’un match pour avoir provoqué les supporters d’Anderlecht à l’issue du Clasico du 23 octobre arrêté prématurément. Le Standard ayant décidé d’interjeter appel, l’affaire devrait être plaidée la semaine prochaine devant le Conseil de discipline.

Pour le reste, Ronny Deila a convoqué tout son groupe, amputé de Gilles Dewaele dont la saison est terminée en raison d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, et de Nathan Ngoy, qui enchaîne les contretemps et dont le retour sur les terrains a plusieurs fois déjà été postposé en raison de douleurs aux ischios.