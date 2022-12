Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

A l’origine de cet exploit du Maroc, il y a eu un conflit. Un conflit entre le sélectionneur en place et des joueurs qui avait fini par fissurer le vestiaire et fragiliser le collectif. C’est dans ce climat de divisions que Walid Regragui, 47 ans, frais champion d’Afrique des clubs avec le Wydad Casablanca, avait débarqué en août dernier. Ces circonstances particulières éclairent le travail de l’ancien défenseur de L1 et de Liga, l’axe qu’il a choisi pour baliser ce chemin vers la lumière : l’unité, dans le groupe et sur le terrain.

Nommé fin août

Il y a quatre mois à peine, c’était encore Vahid Halilhodzic qui avait les pièces du puzzle marocain en main. Globe-trotter le Bosnien, mais pas nécessairement homme du monde, avec son caractère volcanique. Ainsi, ni le judicieux rajeunissement des cadres ni la qualification pour le Qatar n’avaient réussi à assainir le climat, rendu toxique, précisément, par le tempérament intransigeant et conflictuel de « coach Vahid ». Hakim Ziyech, le milieu offensif de Chelsea, et Noussair Mazroui, le latéral droit du Bayern, avaient tourné le dos aux Lions de l’Atlas à cause du technicien des Balkans.

Pour pacifier un environnement en ébullition, la fédération nationale avait licencié Halilodzic et désigné Walid Regragui. Avec le recul, mais à peine 3 mois pour préparer le tournoi, Regragui a été bien au-delà de son service de pompier : il a réussi à allumer la flamme de tout un pays, de tout le monde arabe.