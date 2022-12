Scandale au Parlement wallon: le greffier suspendu touche toujours son salaire, voici pourquoi

O n parle tout le temps du bureau du Parlement de Wallonie. Mais qu’est-ce que c’est, ce bureau ? Le bureau actuel, démissionnaire, est composé du président du Parlement, qui est aussi président de ce bureau, de deux vice-présidents (la MR Jacqueline Galant et l’Écolo Manu Disabato) et de deux secrétaires (la MR Sybille de Coster-Bauchau et la PS Sophie Pécriaux, première à avoir démissionné). On ne trouve dans le bureau que des membres de la majorité. Le bureau règle les questions administratives et financières concernant les députés ainsi que les questions administratives, financières et judiciaires concernant l’organisation interne du Parlement wallon, son administration et ses organes.