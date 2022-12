La Région wallonne refuse le permis pour l’aire d’accueil des gens du voyage à Gosselies, demandé par la Ville de Charleroi

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le projet d’aire d’accueil pour les gens du voyage à Gosselies, on en parlait déjà lors de la précédente mandature. Toutefois, les choses avaient semblé s’accélérer ces derniers mois. La Ville avait décroché un subside de 1,4 million d’euros dans cette optique et s’était engagée à débourser 357.000 euros de son côté. Parallèlement, elle avait rentré une demande de permis en avril et, logiquement, les travaux devaient débuter en 2023.

Mais voilà, le fonctionnaire-délégué de la Région Raphaël Stokis vient de refuser le permis. Que ce soit clair : derrière ce « niet », il ne faut chercher aucune critique contre le fond du dossier en lui-même, mais l’endroit choisi ne semble pas approprié.