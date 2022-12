Le conducteur qui a rendu Lucas Fortuna tétraplégique condamné à du sursis: «J’aurais préféré qu’il fasse de la prison!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Cela fait plus de trois ans que la vie de Lucas Fortuna a basculé suite à un accident de voiture survenu à Heusy le 13 avril 2019. Le conducteur avait perdu le contrôle et le Verviétois est resté coincé de longues minutes dans le véhicule. Le conducteur et un des passagers n’avaient pas daigné informer les secours du fait qu’il y avait des blessés. Après avoir été conduit à la Citadelle de Liège, le verdict était sans appel : Lucas était devenu tétraplégique.

Il attendait évidemment le jugement du conducteur ce 13 décembre. Et il se dit déçu.