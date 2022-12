Toujours pas d’accord trouvé entre les 27 pays de l’Union Européenne sur le plafonnement du prix du gaz russe…

Le nerf de la guerre reste le niveau de prix à partir duquel ce plafond serait activé. Plusieurs États avaient critiqué la proposition initiale de la Commission, estimant le seuil proposé (275 euros/MWh sur deux semaines pour les contrats TTF à un mois) beaucoup trop élevé. De l’aveu-même de la Commission, il n’aurait pas été activé, tel quel, lors de la flambée exceptionnelle des prix à l’été dernier. La Belgique n’avait pas non plus caché sa déception.

La présidence tchèque du Conseil de l’UE a ensuite embrayé et proposé des changements. La proposition qui circulait mardi après-midi tablait sur un seuil à « 200-220 euros » du MWh, maintenu durant quelques jours (trois à cinq) seulement. Une autre condition reste un certain écart avec les prix mondiaux, démontrant que c’est bien sur le marché européen que cela s’emballe, hors des tendances globales.

Mais si l’ambiance était « très positive » en matinée, observe Jozef Sikela, les 27 n’ont toutefois pas abouti. Il y a malgré tout « accord de principe » sur plusieurs éléments centraux qui feront partie de la prochaine révision, a-t-il précisé : l’exclusion (dans un premier temps en tout cas, précise la commissaire Kadri Simson) des contrats de gré à gré (over the counter contracts), la possibilité d’inclure dans un second temps dans le mécanisme d’autres places d’échange régionales (option d’« opt in »), une évaluation des impacts dans les prochains mois, avant la fin février, et un « renforcement » de la désactivation automatique du mécanisme « pour rassurer les États qui s’inquiètent de la sécurité d’approvisionnement ».