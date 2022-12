«Ça l’a fortement peiné»: en 2018, le greffier Frédéric Janssens présenté comme une victime par le Bureau du Parlement wallon dans une affaire de harcèlement moral!

Les faits de harcèlement qu’on reproche à Frédéric Janssens ne sont donc pas neufs. On pourrait même dire qu’il s’agit de son mode de fonctionnement. Mais s’opposer au terrible greffier relève bien souvent du combat du pot de terre contre le pot de fer.

Sudinfo dénonçait déjà en 2013 (oui, vous avez bien lu !) les agissements pour le moins particuliers du greffier Frédéric Janssens. Les témoignages que nous avions recueillis à l’époque étaient déjà éloquents. Près de 10 ans plus tard, rien n’a changé.

Une victime

On croit rêver : oui, le greffier aux méthodes plus que douteuses est présenté comme une victime. Ici, les choses prennent une tournure quasiment surréaliste puisque, selon « Le Soir », le bureau du parlement wallon a envisagé de dédommager Frédéric Janssens ! « Le Bureau envisage une réparation financière du préjudice subi par le greffier », dixit le p.-v. « Le Bureau suggère au greffier de lui faire part d’éventuelles prétentions. » Les membres du Bureau contactés par « Le Soir » sont formels : il n’y a pas eu de demande de la part de Frédéric Janssens et encore moins d’indemnisation versée.