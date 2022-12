Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis quelques jours, Mbark Boussoufa (38 ans) ne sait plus où donner de la tête, son téléphone portable vibrant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut dire que l’ancien joueur d’Anderlecht est en extase devant le parcours de son pays au Mondial. Et il ne se prive pas pour le montrer. Juste après la victoire du Maroc contre le Portugal, « Bous » s’est filmé, euphorique, dans sa chambre d’hôtel de Dubaï. « Normalement, je devais venir voir le quart de finale au stade, mais un imprévu de dernière minute est survenu. Toutefois, je serai bien là pour la demi-finale », lance avec un sourire le double Soulier d’Or belge (2006 et 2010).

Mbark, n’auriez-vous pas rêvé de faire partie de cette aventure ?

Bien sûr. Qui ne le voudrait pas ? C’est la meilleure chose qui puisse t’arriver : que ton pays arrive en demi-finale d’une Coupe du monde et soit la première nation africaine à atteindre ce stade-là. En plus, personne ne s’attendait à ça. Cela ne me fait pas spécialement de peine de ne pas vivre cette histoire de l’intérieur. Même si, à chaque match, je me dis tout de même : « J’aurais aimé être là ». Heureusement, j’ai eu l’occasion de vivre une Coupe du monde (NDLR : en 2018), mais elle n’avait pas duré aussi longtemps que celle-ci. Nous avions dû rentrer à la maison après la phase de groupe. En tout cas, ces gars méritent ce qui leur arrive. À nous de les soutenir et de les remercier.

Croyez-vous qu’un nouvel exploit soit possible ?

Mazraoui a dit au début de cette Coupe du monde qu’il rêvait de devenir champion du monde. Il a tout à fait raison sur ce point : nous avons le droit de rêver. Pourquoi ne serait-ce pas possible ? La France est bien sûr au sommet de la hiérarchie mondiale. Elle est très forte, je suis réaliste. Mais nous avons une chance. Il y a une petite lueur d’espoir d’atteindre la finale. Ce qui est déjà en soi incroyable !

En quoi cette épopée pourrait-elle impacter le football marocain à l’avenir ?

Le foot est déjà le sport numéro un au Maroc. Mais cela va encore plus mobiliser les enfants, encore plus les inciter à jouer. Nous avons soudainement des héros qu’ils peuvent admirer. Des exemples pour tous les Marocains du monde. Ils voudront suivre les traces de ces footballeurs. Jusqu’à présent, le meilleur résultat que nous avions obtenu était un huitième de finale en 1986. Maintenant, nous sommes à un match de la finale de la Coupe du monde. Imaginez-vous…