Scandale au Parlement wallon: des promotions de proches du greffier Frédéric Janssens posent question, «au sein du personnel, ça a choqué»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Les langues se délient et chaque jour apporte son nouveau lot de révélations, concernant le parlement wallon et la façon dont tournait la maison, confiée aux mains du greffier Frédéric Janssens, soupçonné de harcèlement au travail et suspendu depuis le 15 septembre.

Aujourd’hui, c’est Stéphane Jaumonet, secrétaire fédéral CGSP-AMIO, en charge de la Région Wallonne, qui monte au front. « Il y a un climat détestable actuellement au sein du personnel (100 fonctionnaires environ, NDLR) et voici pourquoi.