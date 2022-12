Le spectacle «Alis» au Cirque Royal: «Nous dédions notre spectacle à Franco Dragone» Inspiré du conte « Alice aux Pays des merveilles », le spectacle « Alis », proposé par la compagnie Cirque WTP, est à découvrir les 29, 30 et 31 décembre au Cirque Royal, à Bruxelles. Gianpiero Garelli, le fondateur de la troupe, se confie. Remettre au centre de la scène le talent des artistes... - Prod.

Par Rino Gallo

Gianpiero, comment définiriez-vous ce spectacle ? C’est un spectacle familial, à la fois magique et époustouflant. Comme le grand Franco Dragone nous l’a montré à travers ses spectacles, on ne veut pas raconter une histoire. On prend comme fil rouge le conte « Alice aux Pays des merveilles » car il transmet de jolis messages, mais l’objectif de notre show est de valoriser les plus grands artistes du monde entier. Équilibristes, acrobates, jongleurs, chanteurs, musiciens… Si je vous cite leurs noms, ils ne vous diront certainement rien, mais nous avons sélectionné les meilleurs d’entre eux. Le show dure deux heures sans aucune interruption. Les spectateurs ne voient d’ailleurs pas le temps filer !

C’est la première fois que votre troupe se produit en Belgique.

C’est un honneur et un grand plaisir pour nous ! Originaire de La Louvière, Franco Dragone est celui qui a créé l’histoire du nouveau cirque avec un mélange de danse, de théâtre, de musique, d’acrobatie... Le Cirque du Soleil n’aurait jamais connu un tel succès sans lui. Je ne peux pas dire que Franco Dragone est l’un de mes amis car je ne l’ai rencontré qu’une seule fois, mais je l’avais invité à découvrir notre spectacle à Bruxelles. Il devait assister à la première date belge. Il est donc important pour toute la troupe de lui dédier nos représentations belges. J’espère qu’on aura la chance de se produire dans d’autres pays francophones.

Qu’avez-vous prévu le soir du réveillon ? Nous allons achever le show quelques minutes avant le passage à l’an neuf. Nous ferons le décompte jusqu’à 2023 tous ensemble. De nombreuses surprises sont à prévoir, ce sera une soirée magique ! Aucun animal n’est présent sur scène. Tout à fait ! C’est important pour nous de le préciser car on ne se considère pas comme un cirque traditionnel, mais bien comme un nouveau cirque. Je n’ai rien contre le cirque traditionnel qui a permis à de nombreuses personnes de voir des tigres ou des éléphants pour la première fois de leurs propres yeux, mais il est grand temps d’évoluer ! De nos jours, plus personne ne souhaite voir des animaux en dehors de leur habitat naturel. Il est plus important de valoriser les artistes. Le Cirque du Soleil fait-il partie de vos concurrents ? Nous ne sommes rien à côté du Cirque du Soleil, bien que nous soyons aujourd’hui la plus importante compagnie européenne du nouveau cirque avec trois spectacles contemporains qui tournent partout en Italie. Nous travaillons d’ailleurs en collaboration avec le Cirque du Soleil car 80 % de nos artistes proviennent de cette troupe. On se les partage selon les disponibilités de chacun.