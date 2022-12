«Avatar 2»: les stars du film Kate Winslet et Sigourney Weaver se confient

Kate Winslet. Vous savez, avec Jim (surnom attribué à James Cameron, NdlR) à la barre, je m’attendais forcément à la meilleure des expériences. Jim est un homme très précis et rien n’est laissé au hasard avec lui. Pour un acteur, c’est extrêmement confortable car on sent que le film tiendra la route, qu’on n’a pas à douter du résultat pendant la fabrication. Mais ce qui m’a le plus attirée, ce sont les personnages qu’il a inventés. Jim a toujours écrit des rôles féminins riches. Pas seulement des femmes fortes, des meneuses prenant leurs décisions avec cœur et intégrité. Ce sont des femmes en accord avec leurs vérités et conscientes de leur pouvoir. En plus de ça, elles sont en général admirables d’un point de vue physique. Faire partie de cette bande de nanas est le plus beau des compliments. Parce que Jim n’aime pas les guignols. Et il sait que j’aime les défis.

K.W. Oui ! Et Jim n’a pas eu peur de nous en demander beaucoup. Mais on le savait d’entrée de jeu. Moi j’étais surtout ravie d’être invitée. Quand je suis arrivée, je suis entrée dans un monde déjà existant. Sam et Zoe (Worthington et Saldana, les acteurs principaux du premier film, NdlR) ont donné le ton. Ils ont créé ce battement de cœur auquel tout le monde s’est branché. Parce qu’en soi, James peut écrire la plus belle des histoires, il faut de sacrés acteurs pour nous faire voir autre chose que des géants bleus en train de tirer des flèches. J’ai donc pris plaisir à entrer dans leur jeu. Je voulais faire aussi bien et qu’on sente le sang couler dans les veines de Ronan, la cheffe de clan que je joue. Et maintenant je peux vous le dire, c’est bien plus qu’une performance d’acteur. C’est un univers entier, avec ses propres dynamiques et ses vérités.

Beaucoup d’encre a coulé sur votre capacité à rester en apnée plus de cinq minutes pour tourner sous l’eau. Vous avez coiffé toute l’équipe au poteau ?

K.W. Il y a une vidéo, vous savez ? Mon mari s’est incrusté dans le studio ce fameux jour, et on me voit sortir de l’eau et demander : « Ça y est, je suis morte ? Est-ce que je suis morte » ? » Mais je n’ai pas battu tout le monde, non ! Sigourney (Weaver, NdlR) allait jusqu’à six minutes et demie. Elle nous a tous battus et je crois même qu’elle a dépassé le record de Tom Cruise.

Sigourney Weaver. Mais si tu nous entends Tom, ce n’est pas une compétition (rires) !

Sigourney, vous jouez un tout nouveau personnage. Une adolescente de quatorze ans !

S.W. Oui ; enfin il y a un lien entre les deux tout de même. On a commencé à parler de ce personnage, Kiri, dès 2010. Une fille génétiquement liée à Grace, mon personnage du premier, mais adoptée par Jake et Neytiri. Et comme beaucoup de gens de quatorze ans, elle ne se sent pas toujours à sa place. Kiri se sent plus à l’aise avec les créatures de la forêt qu’avec les siens. Sa connexion à la faune et à la flore est intense. Mais, heureusement, ce n’est pas une petite sainte non plus. Je vous le disais, c’est une adolescente !