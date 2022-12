1 « Messi a une main d’artiste à la place du pied »

La Pulga a complètement survolé cette demi-finale : un but et deux assists, c’est tout simplement phénoménal. Pendant plus de 15 ans, Cristiano Ronaldo et lui se sont tiré la bourre en Liga et en Ligue des champions, mais au bout du compte, c’est Messi qui vivra sa deuxième finale de Coupe du monde après celle de 2014. Il est évidemment bien trop tôt pour parler de sacre suprême puisque l’on ne connaît pas encore le nom de l’adversaire de l’Argentine. Mais l’Albiceleste, qui n’a perdu aucune de ses demi-finales depuis 1930, a sans doute vécu ce mardi soir sa plus facile. La Croatie, il est vrai, l’a bien aidé en offrant à son adversaire le bâton pour se faire battre. Mais bon, que faire face au génie du joueur parisien qui nous prouve définitivement qu’il a une main à la place du pied gauche. Et pas la main damnée du dieu Maradonna. Une main d’artiste ! Le petit Leo a été tellement grand depuis le début du tournoi ! Il vient de rejoindre Kylian Mbappé en tête du classement des buteurs (5) et a pris celle des passeurs (3) en survolant cet Argentine-Croatie.