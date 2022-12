Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’histoire continue pour Lionel Messi, et, inévitable corollaire avec l’impact du « Diez » sur son équipe, l’Argentine poursuit sa route dans cette Coupe du monde. La forme de son meilleur joueur et un passé de bon augure – la « Selección » n’a jamais perdu une demi-finale de Coupe du monde : avant ce mardi, c’était 4 sur 4, ou 5 sur 5 si on inclut l’édition de 1978 où les équipes se disputaient l’accès à la finale dans deux groupes de quatre.

Ce mercredi, les joueurs de Lionel Scaloni pourront décoder tranquillement le dernier adversaire, la France ou le Maroc, qui les sépare d’un 3e titre planétaire, 36 ans après le dernier sacre. Et autant celui-là avait été indiscutablement marqué par le talent divin de Diego Maradona, autant celui-ci, selon un scénario parfait, un remake absolument réussi, porterait la signature de Lionel Messi, encore un but et un assist hier soir. Et quel assist (69e, 3-0) pour le 3e but argentin : il a même dribblé les chameaux dans le désert pour aller arroser Julian Alvarez et définitivement éteindre les chancelants Croates à ce stade de la rencontre. Son 8e assist, comme Maradona, son premier, il l’avait délivré pour Hernan « Valdanito » Crespo en 2006.