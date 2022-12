Zlatko Dalic, le sélectionneur croate, juge la défaite «méritée» face à l’Argentine: «On n’a pas de quoi se plaindre»

Le sélectionneur de la Croatie Zlatko Dalic a estimé que la défaite 3-0 subie mardi soir par son équipe face à l’Argentine en demi-finale de Coupe du monde était « méritée ».

« Je félicite l’Argentine pour sa victoire. Nous devons nous serrer les coudes, relever la tête », a lancé le technicien à l’issue du match. « Je n’ai rien à reprocher à mes joueurs. On n’a pas de quoi se plaindre. Nous allons nous battre pour la troisième place. Nous nous sommes créé quelques bonnes situations, mais sans véritable occasion. Nous nous étions préparés mais il nous manquait un véritable attaquant. Nous avons perdu, mais je n’ai rien à reprocher aux garçons. Ils ont donné leur maximum durant ce tournoi. Nous devons nous préparer au match qui vient. C’est une défaite méritée », a ponctué celui qui était déjà parvenu à mener l’équipe au damier à la finale du Mondial 2018.

Le milieu de terrain des Vatreni Lovro Majer est déjà tourné vers le match pour la 3e place. « Il nous reste un match, on fera tout pour prendre la troisième place. Rentrons à la maison en étant satisfaits », a dit l’équipier d’Arthur Theate et Jérémy Doku à Rennes avant de revenir sur le match. « Je ne dirais pas qu’il y avait de la fatigue. Ce penalty nous a tués, puis le second but aussi. Dans les matches comme celui-ci, c’est difficile de revenir dans la partie, l’Argentine est une trop grosse équipe. »