Les quatre syndicats de police (CGSP, SLFP, SNPS, CSC) appellent leurs affiliés à une grève de l’amende entre le 15 décembre et le 15 janvier. Il s’agit d’une façon pour les syndicats de s’en prendre à l’État fédéral, qui refuse de leur octroyer une augmentation salariale, pourtant promise par la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (CD&V) en 2021. Les syndicats demandent à leurs agents de répondre « de manière non répressive » aux petites infractions au code de la route et au stationnement à partir de ce jeudi donc.

Certains en ont peut-être conclu que la police ne s’occuperait plus des petits excès de vitesse. Que ceux-là se méfient et n’en profitent pas pour appuyer sur le champignon. Les radars, qui sont automatisés pour la plupart, ne font pas grève. Et ils continueront à flasher, dès le moindre excès e vitesse, qu’il soit petit ou grand.