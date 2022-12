Le président américain Joe Biden signe une loi protégeant le mariage homosexuel

Lors de cet événement marqué par les discours de Nancy Pelosi et Chuck Schumer, M. Biden a notamment parlé d’« une étape cruciale vers l’égalité, la liberté et la justice, non seulement pour certains, mais pour tous ».

La loi fédérale n’oblige aucun État américain à autoriser les couples de même sexe à se marier, mais oblige les États à reconnaître tous les mariages légalement célébrés dans un autre État. Il protège également les mariages homosexuels préexistants, et cela inclut les couples interraciaux.

Les personnes de même sexe dans tout le pays ont le droit de se marier aux États-Unis depuis 2015, mais on craint que la Cour suprême ne revienne sur la décision qui le garantit. Le président de la Cour suprême, Clarence Thomas, a déclaré que cela était possible après que la Cour ait déjà annulé le droit national à l’avortement. La Cour suprême est dominée par des juges conservateurs.

Une grande majorité d’Américains est favorable au mariage homosexuel, y compris dans les rangs républicains, mais l’opposition reste forte au sein de la droite religieuse.