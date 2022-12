Le réalisateur japonais Hayao Miyazaki bientôt de retour en salle, dix ans après son dernier film

Considéré comme l’un des maîtres de l’animation nippone, le réalisateur de « Mon voisin Totoro » ou « Princesse Mononoké », aujourd’hui âgé de 81 ans, avait annoncé après la sortie en 2013 de « Le Vent se lève » qu’il ne ferait plus de films d’animation. Il était revenu sur sa décision trois ans plus tard.

Son titre japonais, déjà connu, est emprunté à un roman de l’écrivain et journaliste nippon Genzaburo Yoshino, paru en 1937 dans l’archipel et sorti en France sous le titre « Et vous, comment vivrez-vous ? »