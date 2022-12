Luka Modric ne comprend pas l’arbitrage d’Argentine – Croatie: «Pour moi, il n’y a pas penalty»

Luka Modric, capitaine de la Croatie, éliminée en demi-finale du Mondial par l’Argentine 3-0 mardi, n’a pas pu cacher sa déception au moment de commenter en zone mixte le résultat de son équipe. « Ça n’a pas marché. Il faut récupérer et essayer de gagner le match pour la troisième place. On n’a pas réussi (à aller en finale) malheureusement. On est tristes, on espérait jouer une nouvelle finale. »

« Il faut féliciter l’Argentine et c’est tout. Le penalty a été un moment clé. On était bien, on contrôlait le match. Et (l’arbitre) ne nous a pas donnés un corner et ça a abouti au penalty. D’après moi, il n’y a pas (penalty). Il tire et notre gardien sort devant lui et je n’arrive pas à croire que (l’arbitre) a accordé ce penalty. C’est comme ça, on ne peut pas changer », a-t-il ensuite analysé.

« On a fait un très bon Mondial et ça n’est jamais une punition de jouer pour la sélection. Il y a une médaille de bronze en jeu, on doit se préparer parce que si on l’obtient c’est un bon résultat », a conclu Luka Modric.