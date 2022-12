La Flandre accorde une garantie record à un projet controversé d’Ineos

L’exécutif flamand a marqué son accord le 15 novembre dernier pour que Gigarant, son fonds d’investissement, poursuive la négociation avec l’entreprise chimique. La garantie s’élèverait à un maximum de 500 millions d’euros, soit la plus importante jamais octroyée par la Flandre, selon le journal économique et financier. Ineos pourrait y avoir recours dans le cas où le groupe ne peut plus rembourser ses emprunts.

En juin dernier, la ministre flamande de l’Environnement, Zuhal Demir (N-VA), avait donné son autorisation à Ineos pour la construction d’un craqueur d’éthane dans le port d’Anvers. Officiellement appelé Project ONE, ce dispositif, nécessitant un investissement de 3 à 4 milliards d’euros, doit transformer l’éthane en éthylène, l’une des matières premières de base pour la production de plastique.