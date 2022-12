Mauvaise surprise pour les clients Orange: l’opérateur augmente ses volumes de données mobiles… et également ses prix

Pour accompagner cette adaptation, Orange a également décidé d’adapter ses tarifs à la hausse. Ces changements seront effectifs à partir du 15 janvier 2023.

La hausse du prix des abonnements concerne toute la gamme chez Orange, à l’exception de l’offre hey ! qui ne sera pas augmentée. Les augmentations mensuelles des prix vont de 1 à 5 euros selon l’abonnement. L’offre Go Plus passera, par exemple, de 21 à 23 euros par mois et l’offre Home Internet de 42 à 46 euros par mois.