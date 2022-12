Calendrier de l'Avent - mercredi 14 décembre - Frifri

Et depuis toutes ces années, Les Friteuses à huile Frifri sont les seules au monde à être fabriquées en Belgique, dans l’usine de Courcelles. Ce qui distingue largement Frifri de tous ses concurrents ! C’est un avantage permettant de garder l’expertise et l’amour du produit localement ainsi qu’une très grande qualité des matériaux. Grâce à cela, Frifri offre une garantie de 10 ans sans condition pour tous les modèles en métal et aluminium.

Non seulement Frifri crée et produit ses propres friteuses à huile depuis 1972, mais à l’époque c’était une grande première d’intégrer la zone froide !

En effet, les friteuses Frifri ont bénéficié de l’ajout d’une zone tampon située entre le fond de la cuve et la résistance, sur base des modèles professionnels existants à l’époque.

Ce système de zone froide évite le bouillonnement de l’huile située au fond de la cuve où se déposent les résidus des cuissons passées.

Ce qui assure une huile plus saine et consommable plus longtemps.

Du coup, c’est mieux pour la santé, mieux pour l’écologie et mieux pour vos économies

Frifri continue d’innover !

Mais ce n’est pas tout, Frifri continue sa recherche d’excellence et innove en proposant des friteuses toujours plus adaptées à votre vie.

Les friteuses sont munies d’une tète brevetée et sécurisée qui garantit une manipulation facile, une sécurité́ optimale pendant la cuisson, une lisibilité́ parfaite et durable du thermostat et une très grande facilité de nettoyage.

En plus, 2 accessoires pour vos friteuses Frifri améliorent largement leur utilisation :

1/ le seul couvercle filtrant breveté et efficace grâce au filtre à charbon intégré et à sa structure bien pensée, à utiliser en cours de cuisson pour filtrer les odeurs et les particules de graisse : LE COUVERCLE DUOFIL

2/ un dégraissant ultra performant, développé et produit en Belgique, à 90% biodégradable : LE PRO CLEANER

Pour finir, les friteuses Made in Belgium sont disponibles dans de nombreux coloris (jusqu’à 6 couleurs) pour égayer votre quotidien et votre cuisine ! »

http://www.frifri.be

Nous vous offrons 5 x 1 friteuse Frifi.