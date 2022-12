Assises du Brabant wallon: la cour d’assises déclare Ayoub Hireche coupable de meurtre et écarte la provocation

Après un peu plus de 6h de délibération, les jurés ont déclaré l’accusé, qui était en aveu, coupable de meurtre. Alors que la défense avait plaidé pour que l’excuse de la provocation soit retenue en faveur de leur client, les jurés ne sont pas allés dans ce sens. Ils estiment que les coups de couteau donnés n’ont aucune proportion avec la violence morale qu’Ayoub Hireche disait subir de la part de la victime.

Selon l’arrêt rendu mardi en fin d’après-midi, s’il y a eu emprise de la victime sur l’accusé comme celui-ci le prétend, cette violence morale n’était pas suffisamment grave pour justifier les coups de couteau portés. La cour relève que l’accusé ne craignait pas de se confronter à la victime puisque la veille des faits, ils s’étaient battus tous les deux à mains nues et sur les images de vidéosurveillance, on voit l’accusé qui suit la victime et la frappe. Quant aux viols que l’accusé dit avoir subis de la part de la victime, l’arrêt indique qu’il n’y a pas de lien entre ces faits, à les supposer établis, et les coups de couteau donnés le 7 août 2021.