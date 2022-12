Santé, audio et lunettes: ce qu’il faut retenir du premier jour de l’Oppo Inno Day 2022

Toujours avide d’innover, Oppo a présenté ses nouvelles solutions intelligentes dans les domaines du divertissement, de la productivité, de la santé et de l’apprentissage. Comme à son habitude, c’est lors de l’Inno Day, la conférence en ligne dédié à l’innovation du constructeur chinois, que les annonces ont été faites. Voici ce qu’il faut retenir. OHealth H1 Ce n’est plus une surprise, les constructeurs s’intéressent de plus en plus à la santé numérique. Oppo n’échappe à la règle en investissant dans ce secteur. Après le Health Lab en 2021, un laboratoire permettant de dégager de nouvelles approches pour aider les utilisateurs à adopter un mode de vie sain, voici le OHealth H1.

Il s’agit d’un moniteur de santé familial. En combinant six fonctionnalités de surveillance en un seul appareil – niveau de l’oxygène dans le sang, ECG, auscultation du cœur et des poumons, fréquence cardiaque, température corporelle et suivi du sommeil – avec des capteurs de haute précision et des algorithmes de pointe, OHealth H1 aidera les utilisateurs à surveiller leur santé.

La grande différence avec les équipements médicaux traditionnels, est la taille compacte du OHealth H1 qui le rend facilement transportable.

Pour l’heure, ce moniteur de santé sera d’abord disponible en Chine. MariSilicon Y Après la photo avec MariSilicon X, voici l’audio avec MariSilicon Y. Il s’agit de l’un des premiers SoC Bluetooth à utiliser la technologie de traitement N6RF. MariSilicon Y est doté d’un pack Pro Bluetooth développé en interne capable d’augmenter la bande passante Bluetooth de 50 % par rapport aux puces les plus performantes du marché. Équipé de la technologie de codec URLC et d’un NPU dédié offrant jusqu’à 590 GO/s de puissance de calcul sur l’appareil, MariSilicon Y peut – pour la première fois – transmettre un son sans perte de 24 bits/192 kHz via Bluetooth, offrant ainsi à l’utilisateur tous les avantages de la connectivité sans fil avec la même qualité audio qu’en filaire, tout en créant de nouveaux possibles en matière d’audio spatialisé. Grâce à la technologie MariSilicon Y, les utilisateurs profiteront d’une qualité optimale via des écouteurs et des casques sans fil Bluetooth. OPPO Air Glass 2 Dernière annonce de la journée, une deuxième version pour ses nouvelles lunettes de réalité assistée. Les OPPO Air Glass 2 sont capables de passer des appels téléphoniques, d’effectuer des traductions en temps réel, de fournir une navigation basée sur la localisation, de convertir la voix en texte pour les personnes souffrant de troubles de l’audition et d’offrir de nombreuses autres expériences intelligentes.