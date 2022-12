La Ville présente une nouvelle version de l’application «Liège en poche»

« Liège en poche » a été lancée il y a trois ans avec pour objectif d’offrir aux citoyens un accès plus facile aux services de la Ville, notamment via la fonctionnalité de géolocalisation des smartphones. Cette première version, téléchargée plus de 20.000 fois, avait besoin d’une mise à jour.

Une refonte a ainsi été imaginée en se basant sur l’avis d’utilisateurs, aux profils variés, afin d’identifier les forces et faiblesses et ainsi proposer des améliorations.